ДПСУ заборонила в’їзд в Україну на три роки московській співачці

Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби, сьогодні вранці в аеропорту «Бориспіль», під час паспортного контролю пасажирів, які відлітали до Мінська, прикордонники перевірили інформацію про можливе порушення Саркісян законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях, і встановили, що такі факти дійсно мали місце.

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«У зв’язку з цим, на підставі ст. 2042 КУпАП (порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» відносно даної громадянки РФ було складено протокол про адміністративне порушення за ст.204-2 КУпАП та заборонено їй в’їзд в Україну терміном на 3 роки», - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зауважили, що артистка відмовилася від присутності в суді, про що написала заяву, та найближчим рейсом залишить межі України.

На її сторінці у соцмережі опубліковані її фото з нещодавнього виступу в окупованому Криму.

Крім того, у відомстві закликали громадян, профспілки, установи та громадські організації, у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства, уточнювати у них, чи не відвідували вони, насамперед незаконно, тимчасово окуповані території Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей.