Прикордонники заборонили двом зіркам серіалу "Свати" в'їзд до України на три роки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, увечері 8 листопада на пункті пропуску "Харків-пасажирський" виявили двох громадян Росії, котрі порушили законодавство у частині відвідування тимчасово окупованих територій.

"Вчора пізно ввечері в залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський» під час паспортного контролю пасажирів, які слідували поїздом до Москви, співробітники Держприкордонслужби перевірили інформацію про можливе порушення громадянами РФ, Миколою Добриніним та Людмилою Артем’євою (російські актори театру та кіно) законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Львові заборонили виступати артистам з проросійською позицією

Прикордонники встановили, що такі факти мали місце. У зв’язку з цим, на підставі ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», відносно даних громадян РФ було складено протокол про адміністративне порушення за ст.204-2 КУпАП та заборонено їм в’їзд в Україну терміном на три роки. Громадяни РФ відмовились від присутності в суді та залишили територію України, поінформували у відомстві.