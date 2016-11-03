Держкіно заборонило черговий російський серіал
18:52, 03 листопада 2016Суспільство
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Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на російський телесеріал "Недоторканна".
Рішення про заборону прийнято у зв’язку з чисельними скаргами громадян / Фото Jonas Sveningsson via flickr.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкіно.
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Відповідне рішення прийнято у зв’язку з чисельними скаргами громадян на трансляцію т/серіалу «Недоторканна» (виробництво РФ) та з огляду на ст. 15-1 закону України «Про кінематографію», що передбачає заборону на трансляцію російських фільмів, які вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Держкіно відмовило у видачі державних посвідчень, скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними видані прокатні посвідчення на 11 фільмів українського та російського виробництва.
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