Держкіно заборонило черговий російський серіал

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкіно.

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Відповідне рішення прийнято у зв’язку з чисельними скаргами громадян на трансляцію т/серіалу «Недоторканна» (виробництво РФ) та з огляду на ст. 15-1 закону України «Про кінематографію», що передбачає заборону на трансляцію російських фільмів, які вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Держкіно відмовило у видачі державних посвідчень, скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними видані прокатні посвідчення на 11 фільмів українського та російського виробництва.