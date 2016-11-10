Справа щодо трагедії 2 травня в Одесі: суд переніс засідання через неявку судді

Як передає кореспондент УНІАН, засідання перенесено у зв'язку з відсутністю одного з членів суддівської колегії – Сергія Журика. Як з'ясувалося, він на лікарняному.

Наступне засідання призначено на 17 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Малиновський районний суд Одеси переніс засідання зі слухання провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року через неявку чотирьох обвинувачених і кількох адвокатів. До одного з підсудних, який неодноразово пропускав засідання, суд вирішив застосувати примусовий привід. Ще двом підсудним суд за неявку визначив штраф у розмірі 725 грн.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.

Наразі в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.