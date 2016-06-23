В Одесі суд переніс засідання у справі "2 травня" через неявку кількох фігурантів

Малиновський районний суд Одеси переніс засідання про масові заворушення 2 травня 2014 року через неявку кількох фігурантів.

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Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє засідання не з'явилися двоє обвинувачених, у яких запобіжний захід не пов'язаний з утриманням під вартою. У суді було оголошено, що фігуранти відсутні у зв'язку з хворобою.

Також до суду не з'явилися кілька адвокатів.

Наступне засідання суду призначене на п'ятницю, 24 червня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення у центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, де розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, розпочалася пожежа у Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

У Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення у центрі міста. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з них п'ятеро перебувають під вартою (в тому числі двоє росіян), у решти - інші запобіжні заходи.