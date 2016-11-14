У Києві через підвищену терористичну загрозу поліція планує перекрити Хрещатик

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми воююча держава, в нас досить великий рівень терористичної загрози. Прогнозується значне скупчення людей, ми будемо проводити заходи, щоб нічого не трапилось і ніхто не постраждав. Зокрема, буде перекрита вулиця Хрещатик, буде проводитися поверхневий огляд, залучатися металошукачі. Це стандартна процедура, думаю, що люди з розумінням до цього поставляться. Кінологічна служба і вибухотехніки будуть обстежувати місця масових заходів. Буде ще ряд заходів координації з СБУ", - зазначив він.

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При цьому Крищенко додав, що Хрещатик планують перекрити зранку 15 листопада.

Як повідомлялося, за даними МВС сьогодні, 14 листопада, Національна поліція України та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.