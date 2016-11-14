Біля Ради активісти вимагають надати НАБУ право на самостійне прослуховування

Як передає кореспондент УНІАН, зараз тут зібралося близько 20 активістів. Вони розклали на землі відрізані телефонні слухавки стаціонарних телефонів. Активісти тримають плакати з гаслами зокрема, “Корупціонери самі себе не посадять. №4812 - вимагаємо прослушку для НАБУ”, “СБУ може, поліція може. Дайте право НАБУ”.

За словами учасників акції, відповідний документ надасть НАБУ законодавчу можливість за рішенням суду самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку (прослуховувати телефони) відповідно до міжнародної практики.

Вони також зауважують, що “останній меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом містить зобов'язання офіційного Києва надати НАБУ право на прослуховування до кінця листопада”.

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У разі підтримки законопроекту №4812, зазначають активісти, НАБУ буде прослуховувати тільки фігурантів кримінальних проваджень з підслідності бюро, тобто, топ-посадовців, а не всіх українців.

Як пояснив голова правління “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін, нині НАБУ, оскільки воно не може самостійно прослуховувати фігурантів своїх кримінальних проваджень, змушене щоразу звертатися за допомогою до СБУ. Так, активісти вимагають надання НАБУ самостійного права на прослуховування, оскільки у такому випадку, зокрема, Бюро нестиме повну відповідальність за можливий виток інформації, отриманої під час розслідування кримінальних проваджень.