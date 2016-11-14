Нацполіція анонсує велику кількість мітингів з 15 по 22 листопада

Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови нацполіції Андрій Крищенко, пише «Українська правда».

"У Києві протягом тижня, з 15-22 буде відбуватися велика кількість масових заходів, тому будемо працювати в посиленому режимі. Поступило близько 10 заявок про проведення масових заходів, на деякі заявлено до 50 тисяч мітингувальників", - зазначив він.

Завтра, 15 листопада, такі акції відбудуться біля будівель Нацбанку і ВР. Крищенко зауважив, що поліція спілкувалася з організаторами щодо уникнення провокацій та дотримання законодавства.

"Порядок будуть забезпечувати до 5 тисяч правоохоронців. Будуть задіяні кінологи, вибухотехніки", - сказав він.

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"У зв'язку з великою кількістю людей буде перекриватися Хрещатик, частина вулиці Інститутська, буде проводитися поверхневий обшук людей, що беруть участь в акціях. Буде додатково розгорнуті пункти обігріву, буде додаткова кількість до 20 автомобілів швидкої допомоги", - зауважив Крищенко.

"Ми не будемо перешкоджати мирним акціям, але ми будемо протидіяти провокаціям, зокрема захопленням урядових будівель", - наголосив він.

Крищенко також зазначив, що за оперативною інформацією, відбувається активний збір людей в соцмережах з 15 до 21 листопада, де платитимуть від 80 до 150 гривень.

Заявки на мітинги поліції надали зокрема обмануті вкладники, автомайдан, партія "Батьківщина", та профспілки.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що у Києві через підвищений рівень терористичної загрози планується перекриття Хрещатика.