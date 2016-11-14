У Маріуполі пастор неканонічної церкви зґвалтував та розбестив 13 дівчат

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, таке рішення Приморський районний суд Маріуполя виніс сьогодні.

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Встановлено, що з 1996 по 2012 роки 65-річний громадянин був єпископом неканонічної церкви у Маріуполі. З 1999 по 2012 роки він розбещував та насильно вступав у статевий зв'язок природним і неприродним способами з малолітніми та неповнолітніми дівчатами, які відвідували дану церкву. За це він обіцяв дітям відпущення гріхів.

Всього, за даними слідства, пастор зґвалтував та розбестив 13 дівчат.

Справа слухалась у суді вдруге. Попередній вирок, згідно з яким правопорушник отримав 10 років ув’язнення, було скасовано за апеляцією прокуратури через м’якість призначеного покарання.

За вчинення злочинів, передбачених за ч.ч. 3, 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої та неповнолітньої особи), ч.ч. 2, 3 ст. 153, (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинені щодо малолітньої та неповнолітньої особи) та ч.ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України обвинуваченого засуджено до 13 років позбавлення волі.