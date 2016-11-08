Львів’янина засудили до трьох років позбавлення волі за пропаганду сепаратизму в соцмережах

Мешканця Львова визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

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Згідно з повідомленням, 4 листопада вироком Франківського районного суду м. Львова йому призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі із відстрочкою виконання покарання строком 3 роки. Його дії кваліфікували за ч.2 ст.109 та ч.1 ст.110 КК України.

Нагадаємо, чоловік через соціальну інтернет-мережу «Вконтакте» з травня 2014 року по березень 2015 проводив незаконну агітаційну роботу серед користувачів інтернету.

Зокрема, він розповсюджував на своїй сторінці пости із закликами до насильницької зміни або повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, а також до змін меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.