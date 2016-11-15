Центр Києва перекрито: зараз там проходять два мітинги (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема повністю перекрито Хрещатик, вулиці Інститутська, Прорізна, Городецького, частину вулиці Богдана Хмельницького.

У центрі міста біля виходів зі станцій метро, підземних переходів, на перехрестях та в місцях великого скупчення людей перебувають співробітники Національної поліції та Національної гвардії.

Зараз у центральній частині столиці проходять два мітинги.

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Близько 400 осіб перебувають на площі Конституції поблизу будівлі Верховної Ради, а також близько 1,5 тис. осіб - навпроти будівлі Національного банку України.

Мітингувальники тримають прапори з написами ліквідованих банків, більшість демонстрантів називають себе «ошуканими вкладниками вітчизняних банківських установ».

В Урядовому кварталі також розміщено декілька десятків мікроавтобусів із затонованими вікнами, декілька карет швидкої допомоги та пожежних машин.