Центр Києва перекрито: зараз там проходять два мітинги (фоторепортаж)
Низку центральних вулиць Києва у зв'язку із загрозою скоєння терористичних актів перекрито для проїзду автотранспорту, частину Урядового кварталу огороджено парканом.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема повністю перекрито Хрещатик, вулиці Інститутська, Прорізна, Городецького, частину вулиці Богдана Хмельницького.
У центрі міста біля виходів зі станцій метро, підземних переходів, на перехрестях та в місцях великого скупчення людей перебувають співробітники Національної поліції та Національної гвардії.
Зараз у центральній частині столиці проходять два мітинги.
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Близько 400 осіб перебувають на площі Конституції поблизу будівлі Верховної Ради, а також близько 1,5 тис. осіб - навпроти будівлі Національного банку України.
Мітингувальники тримають прапори з написами ліквідованих банків, більшість демонстрантів називають себе «ошуканими вкладниками вітчизняних банківських установ».
В Урядовому кварталі також розміщено декілька десятків мікроавтобусів із затонованими вікнами, декілька карет швидкої допомоги та пожежних машин.