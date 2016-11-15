Біля Ради зібралися близько 150 людей, поліція посилила охорону
Біля центрального входу до будівлі Верховної Ради України проходить акція чорнобильців, периметр парламенту охороняється в посиленому режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, довкола парламенту перебуває кілька десятків правоохоронців.
Перед центральним входом до ВР на площі Конституції уже вкотре зібралася група людей, які вимагають належного пенсійного забезпечення та ухвалення законопроекту № 4442 (про внесення змін до закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення).
Також тут розміщено плакат із гаслом проти підвищення тарифів. Довкола цієї акції збираються й люди з прапорами «Фінансового майдану» та люди у футболках «ГО «НБУ» (громадська організація «Національне благо України»), а також деякі учасники акції обгорнулися прапорами із символікою «Дельтабанку».
Водночас частина людей, які зібралися на площі Конституції, ще не мають ані плакатів, ані транспарантів, а просто стоять осторонь. Загалом наразі на площі Конституції зібралися близько 150 людей.
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В той же час правоохоронці в кілька рядів вишикувалися вже безпосередньо перед центральним входом парламенту.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві перекрито рух на Хрещатику через очікувану загрозу терактів.
Біля будівлі Національного банку встановлено огорожі, правоохоронці перевіряють сумки деяких перехожих металошукачами.
Очікується, що мітинги триватимуть декілька днів, заявлено участь від 5 до 50 тисяч громадян. Порядок забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готується до масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. До того ж, за даними СБУ, в Кремлі вже готують заходи, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні.