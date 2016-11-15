Біля Верховної Ради мітингують вже понад 3 тисячі осіб

Як передає кореспондент УНІАН, демонстранти розтягнулися від площі Конституції на вулиці Грушевського та Шовковичну, що унеможливило транспортний рух на цих вулицях.

Демонстранти протестують проти підняття тарифів, політики Національного банку, посилення повноважень правоохоронних органів та презумпції правоти поліцейського. Більшу частину мітингувальників становлять люди, які називають себе ошуканими вкладниками вітчизняних банків та тримають у руках прапори з назвами ліквідованих банківських установ.

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Периметр парламенту очеплений щільним рядом співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

Також правоохоронці здійснюють поверхневий огляд осіб, які збираються долучитися до акції протесту.

Наразі ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до агресивних дій.