Акції протесту в Києві спричинили дорожній колапс (відео)
12:30, 15 листопада 2016Суспільство
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Мітингувальники зосередилися у нижній частині вулиці Інститутської, зайняли Садову та Грушевського - цими вулицями не проїхати.
Акції протесту в Києві спричинили дорожній колапс
З міркувань безпеки поліція перекрила частину Хрещатика.
Вниз на Поділ можна рухатися вільно. Ледь сунуться прилеглі вулиці - Прорізна та Володимирська.
Читайте такожБіля Верховної Ради мітингують вже понад 3 тисячі осібЯк повідомляв УНІАН, демонстранти протестують проти підняття тарифів, політики Національного банку, посилення повноважень правоохоронних органів та презумпції правоти поліцейського. Більшу частину мітингувальників становлять люди, які називають себе ошуканими вкладниками вітчизняних банків та тримають у руках прапори з назвами ліквідованих банківських установ.
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