Акції протесту в Києві спричинили дорожній колапс (відео)

З міркувань безпеки поліція перекрила частину Хрещатика.

Вниз на Поділ можна рухатися вільно. Ледь сунуться прилеглі вулиці - Прорізна та Володимирська.

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