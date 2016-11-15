Мітинги у центрі Києва: людей вишиковують у черги, за участь обіцяють 125 гривень - журналіст (фото, відео)
11:18, 15 листопада 2016Політика
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У центрі Києва під час мітингів людей вишиковують у черги, а за участь обіцяють по 125 гривень.
Людей збирають у колони / Фото УНІАН
Журналіст Левко Стек на своїй сторінці у Facebook написав, що за акцію проти глави Нацбанку Валерії Гонтаревої учасникам обіцяли по 125 гривень.
Вже з'явилися відео, як нібито ошуканих вкладників банків вишиковують у рівні організовані черги.
Читайте також В БПП закликають українців не підтримувати акцію протесту опозиціїЯк повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися учасники акцій протесту. Активісти заявили, що нібито зібралися через подорожчання хліба й підвищення тарифів.
Мітингувальники стверджують, що не знають про те, що участь у мітингах є платною.
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