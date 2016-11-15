Мітинги у центрі Києва: людей вишиковують у черги, за участь обіцяють 125 гривень - журналіст (фото, відео)

Журналіст Левко Стек на своїй сторінці у Facebook написав, що за акцію проти глави Нацбанку Валерії Гонтаревої учасникам обіцяли по 125 гривень.

Вже з'явилися відео, як нібито ошуканих вкладників банків вишиковують у рівні організовані черги.

Читайте також В БПП закликають українців не підтримувати акцію протесту опозиціїЯк повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися учасники акцій протесту. Активісти заявили, що нібито зібралися через подорожчання хліба й підвищення тарифів.

Мітингувальники стверджують, що не знають про те, що участь у мітингах є платною.