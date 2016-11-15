Мітинги у центрі Києва: кілька осіб намагались пронести травматичну зброю
14:02, 15 листопада 2016Суспільство
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Поліція виявила і не пропустила кількох осіб, які намагалися потрапити на мітинг в центрі Києва із зареєстрованою травматичною зброєю.
Металеві рамки на мітингу у центрі Києва / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації ГУ Національної поліції в м. Києві.
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"Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у кількох осіб зареєстровану травматичну зброю. З усіма проведена профілактична бесіда щодо недоцільності перебування у місцях масових заходів людей зі зброєю. Ця превентивна робота для того, аби уникнути провокацій і конфліктів", - зауважили в поліції.
Як повідомляв УНІАН, в Києві проходять мітинги. Активісти заявили, що нібито зібралися через подорожчання хліба й підвищення тарифів.
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