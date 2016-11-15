У центрі Києва помітили багато автозаків (фото)

Про це на свої сторінці у Facebook пише політик, експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський.

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"Вся вулиця Банкова заставлена військовою технікою, Інститутська за ґратами, перекритий Хрещатик, Маріїнський парк забитий ментівськими автобусами...", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві проходять мітинги. Активісти заявили, що нібито зібралися через подорожчання хліба й підвищення тарифів.