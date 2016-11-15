Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада - поліція

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Ми плануємо всі ці заходи проводити кожного дня тому, що в нас заявки до 22 листопада… Сьогодні люди потроху починають розходитись, тому ми будемо дивитись, коли буде менше людей, будемо трохи послабляти заходи», – сказав він.

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На уточнююче запитання, чи будуть у центрі столиці до 22 листопада стояти металошукачі та проводитися відповідний контроль, Крищенко відповів: «Так. З огляду на ту кількість осіб, яка заявлена на заходах, ми вважаємо, що потрібні такі заходи».

Як повідомляв УНІАН, ряд центральних вулиць Києва у зв'язку із загрозою скоєння терористичних актів було перекрито для проїзду автотранспорту, частину урядового кварталу огороджено парканом.

Поліція виявила і не пропустила кількох осіб, які намагалися потрапити на мітинг в центрі Києва із зареєстрованою травматичною зброєю.

За даними правоохоронців, в масових акціях станом на 13:00 брали участь понад 6 тисяч осіб.

Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки".

Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.