Суд відпустив під домашній арешт "беркутівця", якого підозрюють у вбивствах на Майдані – Горбатюк

Одного з "беркутівців", обвинувачених у вбивствах під час масових протестів на Майдані 18 лютого, перевели під домашній арешт. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, пише "Українська правда".

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Таке рішення ухвалив Апеляційний суд. За його словами, це один з харківських "беркутівців", прізвище якого не називається, який зокрема, обвинувачується у вчиненні вбивства із застосуванням помпової рушниці і мисливських набоїв.

"Він звільнений з-під варти прямо в залі суду. Домашній арешт поширюється з 22:00 до 07:00", - сказав Горбатюк.

Він каже, що головуючий суддя Валерій Лашевич не навів мотивації судового рішення. "Оголошення повного тексту ухвали буде 22 листопада", - додав Горбатюк.

Він пояснив, що це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Сподіватися, що не втече. Тепер це все на відповідальності суду", - додав Горбатюк.

Як відомо, Лашевич вже не вперше ухвалює подібне рішення щодо "беркутівців".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, чергове засідання Святошинського районного суду Києва у справі екс-«беркутівців» не відбулося через акції протесту в центрі столиці.