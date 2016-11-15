ГПУ завершила розслідування справи щодо силовика Мариненка, який керував розгоном Майдану

Як сьогодні повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, досудове розслідування завершено 14 листопада.

Підозрюваному інкримінується організація виконання 30 листопада 2013 року завідомо незаконного наказу на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту, що призвело до тяжких наслідків. Також йому інкримінується передача цього наказу виконавцям – бійцям спецпідрозділу «Беркут», унаслідок виконання якого понад 80 мітингувальникам було заподіяно тілесні ушкодження.

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Крім того, вказана особа підозрюється у відданні 1 грудня 2013 року завідомо незаконного наказу підконтрольним працівникам спецпідрозділу «Беркут» та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України на застосування фізичної сили та спеціальних засобів до учасників акції протесту та журналістів, унаслідок чого заподіяно тілесні ушкодження 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації.

Щодо цих подій зазначеному керівнику управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, унаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби.

Наразі стороні захисту підозрюваного відкрито доступ до матеріалів провадження.

Про те, що у зазначеному розслідуванні щодо незаконних наказів на застосування сили до учасників акції протесту і журналістів мова йде саме про екс-керівника управління громадської безпеки ГУ МВС у м. Києві Олега Мариненка, у червні 2016 року кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, чергове засідання Святошинського районного суду Києва у справі екс-«беркутівців» не відбулося через акції протесту в центрі столиці.