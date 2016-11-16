Профспілки скасували масові протести через перенесення розгляду Держбюджету-2017

В Україні Федерація профспілок перенесла масові акції протесту, які були заплановані на завтра, 17 листопада. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Зазначається, що мітинги були заплановані саме на 17 листопада у зв’язку з тим, що саме у цей день планувався розгляд державного бюджету на 2017 рік у Верховній Раді.

«Нам стало відомо, що влада переносить розгляд Держбюджету на початок грудня», - йдеться у повідомленні.

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Крім цього у повідомленні зазначається, що профспілки вимагатимуть і надалі «невідкладного погашення боргів по зарплаті, підвищення пенсій і скасування обмежень для працюючих пенсіонерів, відміна рішень якими обмежено право дострокового виходу на пенсію, повернення десяткам тисяч працівників права на санаторно-курортне оздоровлення, гарантування стипендіального забезпечення».

Також у ФПУ наполягають на проведенні тристоронньої зустрічі з Головою Верховної Ради України А.В.Парубієм та керівниками парламентських фракцій і груп, Прем’р-міністром України В.Б.Гройсманом.

Нагадаємо, у червні Федерація профспілок України (ФПУ) направила в Кабінет міністрів проект закону про підвищення прожиткового мінімуму для компенсації суттєвого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги і ціни на газ, а також запланувала мітинги на 6 липня, щоб змусити владу розглянути цю ініціативу

«Запропоновані нами зміни передбачають зміни до державного бюджету, закон про оплату праці, закон про індексацію грошових доходів населення та інших законодавчих актів. Вони пов'язані в першу чергу з оплатою праці та захистом трудових доходів», - повідомив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Як повідомляв УНІАН, Національна поліція отримала 10 заявок на проведення акцій протесту у період з 15 до 22 листопада в Києві.

"У Києві протягом тижня, з 15-22 буде відбуватися велика кількість масових заходів, тому будемо працювати в посиленому режимі. Поступило близько 10 заявок про проведення масових заходів, на деякі заявлено до 50 тисяч мітингувальників", - повідомив заступник голови нацполіції Андрій Крищенко.