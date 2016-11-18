Росія планує теракти по всій території України - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після спільної прес-конференції з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

"Неоголошена війна Кремля відбувається не тільки на лінії зіткнення на українському Донбасі, але і по всій території України", - заявив Луценко.

"На жаль, мушу сказати, що Росія явно розгортає мережу терористичних актів на нашій території, і це ще раз означає, що суспільство має знати і пам'ятати, кожен пам'ятати: Україна - в стані війни, в стані неоголошеної, але реальної війни, де є жертви, і не тільки на Донбасі, але й на (всій) території України", - наголосив Луценко.

Читайте такожЛуценко: до половини злочинів проти нацбезпеки України причетні вищі військові чини Росії

Як повідомляв УНІАН, Луценко і Грицак під час брифінгу розповіли, що СБУ спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою попередила другу спробу викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова. Також вони повідомили, що при спробі перетину державного кордону у Харківській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві співробітника СІЗО в Рівному на замовлення ФСБ РФ.