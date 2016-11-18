"Друга спроба викрадення": СБУ озвучила деталі спецоперації з пошуку колишнього ФСБшника Богданова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного брифінгу з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Так, за словами Грицака, організована злочинна група, керована з Росії, намагалася організувати викрадення та вбивство Богданова, який перейшов на сторону України.

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Керівник СБУ підкреслив, що Богданов пішов воювати на Донбас за Україну, а «такі речі росіяни не прощають».

«І це вже друга спроба викрадення і вбивства людини. У лютому минулого року ми запобігли такій спробі, був затриманий кілер, який у жовтні минулого року отримав 8,5 років в'язниці і зараз відбуває покарання», - сказав він.

Як зазначив Грицак, цей кілер був завербований працівником ФСБ РФ в Бєлгороді, і «він давав свідчення потім».

Як повідомляв УНІАН, до столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Богданова і заявили, що останній раз спілкувалися з ним 12 листопада. З того часу на зв'язок він не виходив. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Богданова за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.