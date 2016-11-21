Прокуратура повідомила про підозру російським ватажкам нацистської банди "Русич"

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажків незаконного збройного формування «Диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич» групи швидкого реагування «Бетмен» терористичної організації «ЛНР» громадян Російської Федерації Олексія Мільчакова та Яна Петровського», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, слідством установлено причетність зазначених терористів до збройних нападів на підрозділи сил антитерористичної операції, зокрема, 5 вересня 2014 року поблизу с. Щастя Луганської області, внаслідок чого загинули бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

В ГПУ зазначають, що Мільчакову та Петровському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

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«У зв’язку з переховуванням підозрюваних на території Російської Федерації, їх оголошено у розшук, слідчим суддею надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Головна військова прокуратура звертається до громадян та громадських організацій із проханням надати будь-яку відому інформацію про вчинені ДШРГ «Русич» злочини.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня норвезькі ЗМІ писали про затримання у Норвегії 29-річного бойовика, громадянина Росії Яна Петровського, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі у так званому батальйоні "Русич". Ватажком цього батальйону був російський неонацист Олексій Мільчаков.

Петровський і Мільчаков неодноразово в інтерв’ю визнавали свою участь у вбивстві українських військовополонених.