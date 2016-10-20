ЗМІ: у Норвегії заарештували російського неонациста, який воював у лавах "ЛНР"

Як передає vlada.io, Ян Петровський був арештований увечері 18 жовтня 2016 року в місті Вестфольде норвезької службою безпеки PST.

Повідомляється, що Петровський з 2004 року проживав в Норвегії, де мав постійний вид на проживання, термін якого тепер минув.

Читайте такожРосійський неонацист про участь у війні на Донбасі : Це чиста замануха, організована спецслужбами

Про арешт Петровського повідомляється на сторінці ДШРГ "Русич". Таку назву носив загін російських неонацистів, воював у Луганській області в 2014 році в складі іншого відомого бандформування ДБР "Бетмен". Командиром ДШРГ "Русич" був інший відомий російський неонацист Олексій Мільчаков, який прославився своїми звірствами.

Рішення про депортацію Петровського було прийнято Норвезькою міграційною службою після того, як норвезька служба держбезпеки заявила що Петровський є "загрозою державній безпеці".

У свою чергу російський журналіст Євген Дияконов, який проживає в Норвегії, пише, що видачі Петровського також вимагає український МЗС.

"В даний час норвезька влада готує його депортацію в Росію, а український МЗС вже подав протест і вимагає видачу Петровського як воєнного злочинця", - написав Дияконів.

5 вересня 2014 року бойовики ДШРГ "Русич" із засідки розстріляли колону "Айдара" біля селища Металіст. При цьому бойовики добивали тих, що вижили, та катували полонених. З тих, хто потрапив у руки Мільчакова і Петровського, не вижив ніхто. Самі росіяни фотографувалися на тлі спотворених трупів українських добровольців.

За даними ЗМІ, угруповання "Бетмен", у складі якого воювали Петровський і Мільчаков, було оголошене людьми Ігоря Плотницького "бандою мародерів і вбивць", а її лідер Олександр "Бетмен" Бєднов, був убитий 1 січня 2015 року бойовиками, які назвалися "Генеральною прокуратурою ЛНР".