Сутички на Майдані у третю річницю Революції Гідності (фоторепортаж)

Увечері 21 листопада, в третю річницю Революції Гідності, на Майдані Незалежності зібралося близько тисячі громадян.

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Під Стелою Незалежності зібралися люди під прапорами ОУН та Народного руху. Лунали в запису патріотичні пісні, а також виступали активісти. Через дорогу грала жива музика - виступав фольклорний колектив із народними піснями. В перерві між піснями люди виголошували промови на політичні теми, закликали не розчаровуватися в Революції гідності і боротися далі.

Лідер ОУН Микола Коханівський закликав учасників Віче символічно запалити шини на Майдані. Після цього частина протестувальників пішла до Європейської площі, де в невеличких бусах були заховані шини від автомобілів. Коли молоді люди поверталися, у них виникли конфлікти з працівниками поліції, які не пускали їх із шинами на Майдан. Почалася штовханина, декількох активістів із шинами затримали.

Згодом колона з частини протестувальників намагалася штурмувати "офіс Віктора Медведчука" та розбила вікна у відділенні "Сбєрбанку" в центрі Києва.