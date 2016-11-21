У центрі Києва відбулися сутички з правоохоронцями, знову палають покришки

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності зібралося близько 1 тис. громадян.

Зараз там два осередки активності - під Стелою Незалежності та навпроти - через проїжджу частину Хрещатика.

Під Стелою Незалежності зібралися люди під прапорами ОУН та Народного руху. Лунають в запису патріотичні пісні, а також виступають активісти.

Схожа картина і через дорогу, однак там музика жива - виступає фольклорний колектив, що виконує народні пісні. В перерві між піснями люди виступають на політичні теми, закликають не розчаровуватися в Революції гідності і боротися далі.

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Організованих груп мітингувальників не було видно. Однак згодом частина мітингувальників хотіла пронести шини на Майдан Незалежності через кордон поліції, внаслідок чого почалися сутички з правоохоронцями, хтось з учасників заходу запалив шини під Стелою Незалежності, де триває мітинг.

Лідер ОУН Микола Коханівський закликав учасників Віче символічно запалити шини на Майдані.

Після цього частина протестувальників пішла до Європейської площі, де в невеличких бусах були заховані шини від автомобілів.

Коли молоді люди поверталися, у них виникли конфлікти з працівниками поліції, які не пускали їх із шинами на Майдан. Почалася штовханина, декількох активістів із шинами затримали.

Пряму трансляцію з місця подій вело «Радіо Свобода».

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні відзначають День гідності та свободи, що був започаткований указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

День гідності та свободи відзначається 21 листопада – у річницю наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту, що розпочалися через відмову української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.