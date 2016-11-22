Сущенка внесли до списку обміну заручників - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав на брифінгу щодо останніх результатів роботи СБУ.За його словами, СБУ докладатиме усіх зусиль для звільнення журналіста.

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"Мені складно коментувати питання щодо Сущенка, проте я можу сказати лише одне. Він внесений в списки, які ми складали в центрі з обміну заручників. Ми будемо робити все можливе, щоб цю людину повернути на Батьківщину", - запевнив голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада адвокат утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисного можуть обміняти на заарештованого у Рівному російського шпигуна Віктора Павленка. Згодом СБУ цю інформацію не підтвердила.