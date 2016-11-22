У СБУ не підтвердили інформацію про можливий обмін Сущенка на російського шпигуна

Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі "112 Україна".

"Поки що мені невідомо, щоб почалися якісь переговорні процеси, пов'язані із затриманим російським шпигуном (Павленком, - ред.)", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада адвокат утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявляв, що його підзахисного можуть обміняти на заарештованого у Рівному російського шпигуна Віктора Павленка.