У СБУ не підтвердили інформацію про можливий обмін Сущенка на російського шпигуна
11:19, 22 листопада 2016Політика
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СБУ на даний момент нічого не відомо про переговори щодо обміну затриманого та арештованого в РФ за підозрою в шпигунстві українского журналіста Романа Сущенка на Віктора Павленка, звинуваченого в роботі на російське ГРУ і затриманого в Рівному.
Представник СБУ нічого не знає про початок якихось переговорних процесів / facebook.com/rostyslav.demchuk
Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі "112 Україна".
"Поки що мені невідомо, щоб почалися якісь переговорні процеси, пов'язані із затриманим російським шпигуном (Павленком, - ред.)", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада адвокат утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявляв, що його підзахисного можуть обміняти на заарештованого у Рівному російського шпигуна Віктора Павленка.
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