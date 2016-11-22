Більше половини українців байдужі до безвізу з ЄС - опитування

Про це свідчать результати Всеукраїнського опитування громадської думки, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), представленими на прес-конференції в УНІАН заступником директора з соціально-політичних досліджень КМІС Антоном Грушецьким.

На запитання «Для Вас особисто запровадження безвізового режиму з ЄС є важливим чи неважливим?», 52% відповіли, що «неважливим», 40,1% відповіли, що це «важливо», 7,9% не змогли відповісти.

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Крім того, згідно з опитуванням, якщо серед респондентів Західного макрорегіону 67,2% респондентів обрали варіант «важливим», то серед респондентів центрального макрорегіону – 36,6%, у південному макрорегіоні - 21,7%, у східному - 25,3%, на Донбасі -17,8%.

Опитування проводилося з 4 по 13 листопада 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, які мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на підконтрольній українській владі території.