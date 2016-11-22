Україна може отримати "безвіз" з ЄС вже у грудні - Єлісєєв

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Це не відкидається", - заявив він у відповідь на питання про можливість швидкої отримання безвізового відвідування країн ЄС українцями.

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Втім, Єлісєєв уточнив, що про конкретні терміни поки що говорити не доводиться. "Я дипломат і завжди кажу, що прогнозування щодо дат - справа невдячна. Кожне рішення ЄС дається нам потім, й іноді, на превеликий жаль, навіть кров'ю. І це якраз та ситуація, коли нам дуже непросто", - наголосив заступник глави АП.

При цьому він зазначив, що всі країни Євросоюзу юридично визнали, що Україна насправді виконала всі 144 умови для введення безвізового режиму з ЄС. "Тому будь-які інсинуації, що, мовляв, Україна не виконала або десь є діри, тепер безпідставні. Ми сподіваємося на те, що переговори (щодо механізму призупинення дії візового режиму - Ред.) все-таки завершаться і безвіз буде надано", - заявив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада ЄС на рівні послів прийняв позицію на міжінституційні переговори щодо безвізу для України. Остаточне рішення ще мають затвердити Європарламент і Рада ЄС.