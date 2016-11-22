Обвинувальний акт стосовно судді Швеця передано до суду - прокуратура

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Швець і його співучасник підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 383 і ч. 2 ст. 384 (замах на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиве свідчення) Кримінального кодексу України.

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«Досудовим розслідуванням доведено вину судді у закінченому замаху на незаконне заволодіння грошовими коштами страхової компанії, шляхом імітування викрадення належного його близькому родичу транспортного засобу «Mercedes-Benz», модель «ML-350» шляхом штучно створеного страхового випадку та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину, а також наданні завідомо неправдивих показів», - йдеться у повідомленні.

Санкція вказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в СБУ заявили про затримання Швеця за хабарництво. Тоді було відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

27 липня генпрокурор Юрій Луценко особисто вручив повідомлення про підозру Швецю у приміщенні Вищого господарського суду.

7 вересня суддю Швеця було відсторонено від посади.