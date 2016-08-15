Спійманому на хабарі судді Швецю вручили копію клопотання про відсторонення від посади - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Клопотання для розгляду направлено у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

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У Генпрокуратурі нагадали, що 27 липня в ході досудового розслідування, що здійснюється слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим ГПУ, генеральний прокурор Юрій Луценко вручив повідомлення про підозру Швецю за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину зі штучним створенням доказів обвинувачення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; завідомо неправдиве показання, вчинений з корисливих мотивів).

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в СБУ заявили про затримання Швеця за хабарництво. Тоді було відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

За даними Служби безпеки України, суддя в одній з київських кав'ярень отримав 5 тис. доларів хабара. Загалом Швець вимагав від підприємця 10 тис. доларів за нестворення перешкод у здійсненні комерційної діяльності. Крім того, заявили в СБУ, суддя підозрюється в організації викрадення власного елітного автомобіля для отримання страхової виплати.

Під час обшуків в робочому кабінеті і за місцем проживання судді правоохоронці вилучили майже 300 тис. доларів, боргові розписки на загальну суму 475 тис. доларів, коштовності та паспорт громадянина Угорщини, виданий на його ім'я.