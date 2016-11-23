Адвокат сина Джемілєва побоюється провокації під час його звільнення
Для звільнення сина лідера кримських татар Хайсера Джемілєва його захист має намір залучити консульські служби України на території Росії.
За словами адвоката ув'язненого Миколи Полозова, це знадобиться для мінімізації ризиків, пов'язаних з намірами сім'ї Джемілєва привезти його після звільнення з колонії до Києва.
Про це повідомляє «Крим.Реалії».
«Планується, що консули приїдуть до колонії на службовому транспорті, на якому і перевозитимуть Хайсера. Цей транспорт не підлягає огляду і його не можна зупиняти. Я сподіваюсь, що це буде мінімальною гарантією того, що стосовно нього не будуть здійснюватися провокації з боку російських правоохоронців», – повідомив адвокат.
Водночас Полозов не виключив, що стосовно Хайсера Джемілєва може бути порушена нова кримінальна справа в Росії.
«Не можна виключати, що стосовно Хайсера можуть сфабрикувати нову справу. Ну, наприклад, що він щось вкрав у колонії або напав на охоронця. Також провокації можливі, коли він звільниться. Хтось може підбігти, кинути якийсь патрон, і це стане підставою для його подальшого затримання. Тому основним завданням у момент звільнення Хайсера, буде забезпечення повної його ізоляції від можливості доступу будь-яких правоохоронних органів Росії», – каже Микола Полозов.
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За його словами, якщо Хайсеру Джемілєву не дозволять виїхати в Україну, його доставлять на територію українського консульства в Росії, і він залишиться там до вирішення всіх проблемних моментів.
Термін відбування покарання Хайсера Джемілєва закінчується в суботу, 26 листопада, проте за російським законодавством, його мають звільнити в останній робочий день перед завершенням терміну, тобто в п'ятницю, 25 листопада.
У 2013 році Хайсера Джемілєва визнали винним у вбивстві з необережності знайомого родини Февзі Едемова з батьківської рушниці.
Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили поновити розслідування його справи. Хайсера вивезли із сімферопольського СІЗО в Краснодарський край Росії.
Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін ув'язнення в 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі.
Хайсер Джемілєв відбуває покарання в Астраханській колонії №10.