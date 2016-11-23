Адвокат сина Джемілєва побоюється провокації під час його звільнення

За словами адвоката ув'язненого Миколи Полозова, це знадобиться для мінімізації ризиків, пов'язаних з намірами сім'ї Джемілєва привезти його після звільнення з колонії до Києва.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Планується, що консули приїдуть до колонії на службовому транспорті, на якому і перевозитимуть Хайсера. Цей транспорт не підлягає огляду і його не можна зупиняти. Я сподіваюсь, що це буде мінімальною гарантією того, що стосовно нього не будуть здійснюватися провокації з боку російських правоохоронців», – повідомив адвокат.

Водночас Полозов не виключив, що стосовно Хайсера Джемілєва може бути порушена нова кримінальна справа в Росії.

«Не можна виключати, що стосовно Хайсера можуть сфабрикувати нову справу. Ну, наприклад, що він щось вкрав у колонії або напав на охоронця. Також провокації можливі, коли він звільниться. Хтось може підбігти, кинути якийсь патрон, і це стане підставою для його подальшого затримання. Тому основним завданням у момент звільнення Хайсера, буде забезпечення повної його ізоляції від можливості доступу будь-яких правоохоронних органів Росії», – каже Микола Полозов.

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За його словами, якщо Хайсеру Джемілєву не дозволять виїхати в Україну, його доставлять на територію українського консульства в Росії, і він залишиться там до вирішення всіх проблемних моментів.

Термін відбування покарання Хайсера Джемілєва закінчується в суботу, 26 листопада, проте за російським законодавством, його мають звільнити в останній робочий день перед завершенням терміну, тобто в п'ятницю, 25 листопада.

У 2013 році Хайсера Джемілєва визнали винним у вбивстві з необережності знайомого родини Февзі Едемова з батьківської рушниці.

Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили поновити розслідування його справи. Хайсера вивезли із сімферопольського СІЗО в Краснодарський край Росії.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін ув'язнення в 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

Хайсер Джемілєв відбуває покарання в Астраханській колонії №10.