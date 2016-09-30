Суд у Росії відмовив в умовно-достроковому звільненні незаконно ув'язненого сина Джемілєва

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов в Twitter.

«Радянський районний суд Астрахані відмовив у задоволенні клопотання про УДЗ щодо Хайсера Джемілєва», - написав він.

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Адвокат також повідомив, що оскаржуватиме таке рішення суду.

Як повідомлялося, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства 44-річного будівельника Февзі Эдемова у дворі будинку Джемилевых в Бахчисараї. Той загинув від пострілу в голову. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, вчинене з необережності.

Після окупації Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти.

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Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого, проте Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера Джемілєва вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення ЄСПЛ і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив термін ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.

31 березня 2016 року Хайсер Джемілєв повторно написав відмову від російського громадянства після того, як з'явилися "документи з Криму щодо прийняття Джемільовим російського громадянства".

За словами миколи Полозова, Хайсер вже писав заяву про відмову від громадянства РФ влітку 2014 року в СІЗО Сімферополя, більш того вироком Краснодарського крайового суду та ухвалою Верховного суду РФ він також зізнавався громадянином України.