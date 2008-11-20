Шевченко і Каладзе не приїдуть на допит щодо отруєння Ющенка

Гравці італійського "Мілану" Андрій Шевченко і Кахабер Каладзе у четвер спростували інформацію про те, що їх викликають на допит у справі про отруєння Президента України Віктора Ющенка, повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу.

"Дані, що надійшли з Києва, абсолютно невірні. Нас ніколи, наголошуємо, ніколи не викликали на допит у цій справі", - зазначено в офіційній заяві футболістів.

Вчора на допиті в Генпрокуратурі України побував колишній гравець української збірної Андрій Гусін. Співрозмовник УНІАН у Генпрокуратурі не виключив, що в цій справі також будуть допитані колишні гравці «Динамо» Андрій Шевченко і Каха Каладзе.

За даними українських ЗМІ, приводом для виклику на допит відомих спортсменів може стати той факт, що все троє перебувають у дружніх відносинах з бізнесменом Тамазом Цинцабадзе, який був одним з учасників вечері, під час якої, ймовірно, був отруєний В.Ющенко.