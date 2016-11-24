Небезпечний маневр: опубліковано відео польоту українського Су-27 на наднизькій висоті
09:25, 24 листопада 2016Суспільство
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У мережі з'явився любительський відеозапис небезпечного маневру у виконанні пілота винищувача Су-27 ВСУ з бортовим номером 38.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Винищувач на відеозаписі здійснює нетривіальний маневр на наднизькій висоті, ледь не зачіпаючи землю і людей, що спостерігають за маневрами.
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Варто зазначити, що місце і час зйомки кадрів невідомі.
Як припускають користувачі, це військовий аеродром під Миргородом Полтавської області.
Раніше у Мережі з'явилося відео польотів модернізованого винищувача Міг-29 Повітряних Сил України.
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