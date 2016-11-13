Побачити очима пілота: у мережі з'явилось відео з кабіни українського винищувача

Відео зняте з кабіни пілота під час навчального польоту, передає Gazeta.ua.

Судячи з нового піксельного камуфляжу літака, машина нещодавно пройшла капітальний ремонт.

"Зльоти в небо Івано-Франківщини заворожують. Якою б не була погода, там, на висоті кількох кілометрів завжди неймовірна краса. Ніби плаваєш по хмарах в яскравих променях сонця. Ось помічаєш засніжені вершини Карпатських гір, виходиш під хмари і насолоджуєшся різнобарвними осінніми пейзажами Прикарпаття", - розповів один із пілотів, якому теж доводилось пілотувати оновлений бойовий літак на Прикарпатті.

У цілях державної безпеки його імені називати не можна.

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Як він зазначив, під час вильотів не завжди є час милуватись краєвидами.

"Пілотаж, перехоплення, повітряний бій, групова злітаність – ось твої завдання. Тривала підготовка на землі, важка праця сотень людей і ось ти в повітрі, віражі, петлі, бочки, "Ціль бачу! Пуск один, пуск два!", захід, посадка, короткий перепочинок і знову в кабіну. Далі розбір польотів, зауваження від командирів і знову підготовка. Вже затемна зачохлені літаки розвозять по ангарах, а зранку все по нові. Такі вони, захоплюючі та напружені льотні будні", - розповів пілот винищувача.

За його словами, сьогодні у молодих льотчиків годин нальоту в рази більше, ніж мали молоді офіцери ще декілька років тому. Зокрема, майбутні аси відпрацьовують ведення маневрених боїв за будь-якої погоди, перехоплення повітряних цілей на середніх та малих висотах а також атаку наземних мішеней.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року делегація Повітряних Сил ЗСУ взяла участь у найбільшому авіашоу CIAF-2016 в чеському місті Градець-Кралове. Українського військового льотчика полковника Олександра Оксанченка було визнано найкращим за виконання фігур вищого пілотажу на винищувачі Су-27.