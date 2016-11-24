У Дніпрі підрахували кількість жертв п'яних водіїв

В Управлінні Національної поліції Дніпропетровської області розповіли, скільки людей загинуло й покалічилося з вини п'яних водіїв.

Читайте такожУ Львові водій, який п'яним втікав з місця попередньої ДТП, збив двох пішоходів (фото)

Згідно зі статистикою, за 10 місяців цього року через нетверезих водіїв сталося 110 ДТП, в яких загинуло 11 та отримали травми 140 осіб, пише Dnepr.info.

Разом з тим поліцейськими були притягнуті до адміністративної відповідальності понад 3,5 тисяч водіїв, які керували автомобілем, перебуваючи під дією алкоголю.

За даними медиків обласного наркодиспансеру, на проведення експертизи до них цього року поліцією були спрямовані 1 643 особи на контроль тверезості. Під дією алкоголю або наркотиків виявилися 25% водіїв.