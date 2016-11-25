СБУ припинила діяльність шахраїв, які діяли під виглядом дилерських центрів Forex

Служба безпеки України викрила шахрайську схему привласнення грошей під видом діяльності дилерських центрів Forex в містах країни.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що СБУ припинила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші в особливо великих розмірах під видом діяльності дилерських центрів Forex електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові.

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"Організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилися на банківські рахунки в Російській Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації ЛНР/ДНР", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що СБУ вилучила в ході обшуків "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, банківські картки та документацію, яка підтверджує незаконність фінансових угод.