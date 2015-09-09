У Маріуполі затримано місцевих жителів, які допомагали бойовикам
«Контррозвідники» главку міліції Донеччини та Маріуполя, які займаються виявленням терористів та їх пособників, отримали оперативну інформацію про те, що двоє маріупольців, які входили до лав «ДНР», повернулися у місто.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС України в Донецькій області.
"У результаті спецоперації підозрювані були затримані та наразі дають свідчення", зазначили в МВС.
Встановлено, що минулого року два чоловіки, які працювали експедиторами та займалися доставкою продуктів, приїхали у Новоазовськ та почали співпрацювати з терористами.
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"Молодший погодився пройти навчання у РФ на водія танку та пригнати звідти нову партію важкої техніки. За словами затриманого, він навчався у складі групи «абітурієнтів» з Новоазовського району, були там і групи з інших окупованих міст, кожна чисельністю до 30 осіб. Викладачем був кадровий офіцер. За 2 тижні на полігоні він показав «ази» керування танком. На базі, де проходило навчання, було багато «броні», нової, без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік брав участь у перегоні до Новоазовська 6 новеньких Т-72. Кордон перетинали нелегально, оминаючи пункти пропуску. В окупованому місті кожному «новобранцю» видали особисту зброю – автомат «Калашникова».
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Правоохоронці встановили, що у квітні поточного року обидва фігуранти покинули Новоазовськ та поїхали на заробітки до РФ, звідки наприкінці серпня повернулися у Маріуполь. Тут на них вже чекали оперативники.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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