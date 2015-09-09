У Маріуполі затримано місцевих жителів, які допомагали бойовикам

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС України в Донецькій області.

"У результаті спецоперації підозрювані були затримані та наразі дають свідчення", зазначили в МВС.

Встановлено, що минулого року два чоловіки, які працювали експедиторами та займалися доставкою продуктів, приїхали у Новоазовськ та почали співпрацювати з терористами.

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"Молодший погодився пройти навчання у РФ на водія танку та пригнати звідти нову партію важкої техніки. За словами затриманого, він навчався у складі групи «абітурієнтів» з Новоазовського району, були там і групи з інших окупованих міст, кожна чисельністю до 30 осіб. Викладачем був кадровий офіцер. За 2 тижні на полігоні він показав «ази» керування танком. На базі, де проходило навчання, було багато «броні», нової, без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік брав участь у перегоні до Новоазовська 6 новеньких Т-72. Кордон перетинали нелегально, оминаючи пункти пропуску. В окупованому місті кожному «новобранцю» видали особисту зброю – автомат «Калашникова».

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Правоохоронці встановили, що у квітні поточного року обидва фігуранти покинули Новоазовськ та поїхали на заробітки до РФ, звідки наприкінці серпня повернулися у Маріуполь. Тут на них вже чекали оперативники.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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