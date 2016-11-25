Харківщина достроково завершила осінній призов

Про це сьогодні, 25 листопада, заявив військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату Юрій Калгушкін, пише Status Quo.

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За його словами, призов в Україні проходить до 30 листопада, але в Харкові завдання виконали у четвер, 24 листопада, відправивши останню партію призовників.

"План набору призовників виконаний на 100%, призвано 1 100 тис. чоловік", - повідомив Калгушкін.

Він також уточнив, що 45% юнаків направлено в Збройні Сили, 51% - у Нацгвардію, 4% - в частині Державної спеціальної служби транспорту. 8% покликаних – з вищою освітою, 90% - з повною середньою і решта – з базовою (закінчили 9 класів).

"Відмінність цього призову в тому, що була проведена більш якісна робота призовних комісій всіх рівнів. Багато призовників самі прийшли на комісії і вибрали частини і роди військ, в яких хотіли б служити", - повідомив Калгушкін.

Військовий комісар також зазначив, що 15% юнаків визнано непридатними за станом здоров'я, 60% з тих, хто з'явився у військкомати, отримали відстрочки, в основному, для продовження освіти. За неявку в військкомати до адміністративної відповідальності притягнуто 400 юнаків. На альтернативну службу направлено 3 юнаки.