Харківщина достроково завершила осінній призов
У Харківській області завершили осінній призов, відправивши останню партію призовників.
Про це сьогодні, 25 листопада, заявив військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату Юрій Калгушкін, пише Status Quo.
Читайте такожУ Дніпрі провели до армії перших призовників (фото)
За його словами, призов в Україні проходить до 30 листопада, але в Харкові завдання виконали у четвер, 24 листопада, відправивши останню партію призовників.
"План набору призовників виконаний на 100%, призвано 1 100 тис. чоловік", - повідомив Калгушкін.
Він також уточнив, що 45% юнаків направлено в Збройні Сили, 51% - у Нацгвардію, 4% - в частині Державної спеціальної служби транспорту. 8% покликаних – з вищою освітою, 90% - з повною середньою і решта – з базовою (закінчили 9 класів).
"Відмінність цього призову в тому, що була проведена більш якісна робота призовних комісій всіх рівнів. Багато призовників самі прийшли на комісії і вибрали частини і роди військ, в яких хотіли б служити", - повідомив Калгушкін.
Військовий комісар також зазначив, що 15% юнаків визнано непридатними за станом здоров'я, 60% з тих, хто з'явився у військкомати, отримали відстрочки, в основному, для продовження освіти. За неявку в військкомати до адміністративної відповідальності притягнуто 400 юнаків. На альтернативну службу направлено 3 юнаки.