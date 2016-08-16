З початку року контракти на службу в ЗСУ уклали понад 45 тисяч військових

Контракти з Міністерством оборони на службу в Збройних силах України з початку року уклало понад 45 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимир Талалай.

За його словами, з названої кількості нових контрактників ЗСУ - близько 5 тисяч офіцерів.

Також, за словами Талалая, очікується, що до кінця року на контрактну службу прийдуть ще близько 30 тисяч осіб.

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Він також повідомив, що цього року осінній призов в армію почнеться в жовтні-листопаді, але, як і раніше, строковиків не будуть залучати до служби в зоні АТО.

Відповідаючи на питання, чи є серед контрактників іноземці, Талалай сказав, що таких у лавах ЗСУ налічується менше 100 осіб. При цьому він підкреслив, що "окремі підрозділи з числа іноземців не створюються".

Також Талалай повідомив, що на даний момент укомплектованість генеральських посад становить 90%. Всього в українській армії передбачено 119 таких посад.