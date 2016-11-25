На Харківщині за два роки винесли 64 вироки за сепаратизм

Таку цифру озвучив прокурор Харківської області Юрій Данильченко під час міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку країни», пише 2day.kh.ua.

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«Починаючи з 2014 року в провадженні тільки слідчих управлінь Служби безпеки України в Харківській області перебувало 126 кримінальних проваджень за фактами проявів сепаратизму, тобто злочинів проти основ національної безпеки України», — сказав Данильченко.

За його словами, більше двох третин кримінальних проваджень даної категорії вже направлено до суду, по 47 винесені обвинувальні вироки. За фактами злочинів, пов'язаних з тероризмом, сепаратизмом і, до суду направлено 26 кримінальних проваджень, 17 виробництв судами вже розглянуто, винним призначено передбачене законом покарання.

«Найбільш масштабними подіями, які викликали резонанс і найбільше обурили громадськість, можна назвати події 19 лютого в Академії внутрішніх військ, два захоплення будівлі облдержадміністрації (березневий і квітневий), два теракти, в яких постраждали та загинули люди. Щодо квітневого захоплення облдержадміністрації 10 обвинувальних актів щодо 63 осіб з травня 2014 слухаються у суді. Це унікальне виробництво для судової практики: 63 обвинувачених, сотні свідків.

Що стосується погрому облдержадміністрації в березні 2014 року, то вже 6 учасників тих подій отримали обвинувальні вироки. По трьох — вироки вступили в силу, і вони відбувають 5-річний термін ув'язнення», — підкреслив прокурор Харківської області.

Також Данильченко зазначив, що з 44 вибухів і диверсій розкритий 41 випадок терористичних проявів. А 15 терактів запобігли.