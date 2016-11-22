Грицак розповів, скільки екс-співробітників СБУ перейшло на бік ворога у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив на брифінгу щодо останніх результатів роботи СБУ.

"Ми розшукуємо дезертирів не тільки з числа українських представників Збройних сил України, але і Служби безпеки. На жаль, у нас теж є дезертири, які перейшли на бік ворога. Це більше 1300 співробітників Служби безпеки України, які служили у кримському главку", - заявив Грицак.

При цьому голова СБУ зауважив, що відомство розповсюджує інформацію про дезертирів-колаборантів у так званий "день зрадника".

"Ми святкуємо 25 березня професійне свято - День Служби безпеки. Водночас ми започаткували "свято зрадника" - в цей день ми максимально поширюємо інформацію про тих, хто зрадив українському народові. Ми будемо робити все можливе, щоб цих потвор діставати та притягати до відповідальності", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію. Російська сторона у зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".

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Сьогодні, 22 листопада, речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що мета перетину затриманими колишніми військовослужбовцями Збройних сил України контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду з Кримом на даний момент невідома. Водночас, зауважив Мотузяник, "ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це була так звана "українська диверсійно-розвідувальна група", яка нібито полює на російський окупаційний контингент в Криму".

За словами Мотузяника, "затримані ці люди були на території, яка контролюється Україною. З'ясовано, що це колишні українські військовослужбовці, які не виконали відповідну директиву і не перемістилися з Автономної Республіки Крим під час окупації півострова Російською Федерацією. Таким чином, вони зрадили військовій присязі, і щодо них є відповідні кримінальні провадження", - сказав представник Міноборони.