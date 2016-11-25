В Одесі через імовірний приїзд "головного догхантера країни" пікетували управління поліції

Як передає кореспондент УНІАН, вдень зоозахисники зібралися біля адміністративної будівлі поліцейського головного управління, розташованого на вулиці Єврейській.

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Вони тримали плакати: «Шкуродери вбивають», «Влада бездіє», «Боятися треба не собак, а тих, хто їх вбиває», «Шкуродерів – за грати», «Вбивство собаки – крок до вбивства людини» та інші.

Пікетувальники заявили, що сьогодні в Одесу приїхав житель Києва Олексій Святогор, який, за твердженням присутніх, є так званим «догхантером», який масово труїть безпритульних тварин, і в столиці стосовно нього відкрито 2 кримінальні провадження з цієї причини.

За словами організаторів акції, цей чоловік позиціонує себе як «головний догхантер України» і пообіцяв в Одесі масове винищення безпритульних собак.

Активісти принесли фотографію киянина, під якою написано, що він «з особливою жорстокістю вбив понад 100 безпритульних тварин». Також під фотографією написані номер його мобільного телефону, домашня адреса, марка автомобіля, на якому він нібито пересувається.

Протестувальники стверджують, що поведінка вищеназваного чоловіка є неадекватною, і він становить загрозу як людям, так і тваринам.

«Ми вимагаємо, щоб поліція затримала і видворила шкуродера з міста», — заявили вони, використовуючи гучномовець.

Активісти також заблокували вхід до адмінбудівлі. До них вийшов заступник начальника головного управління Сергій Махотін. Звертаючись до присутніх, він сказав, що факти необхідно оформити у вигляді заяв, згідно з чинним законодавством, щоб правоохоронці могли належним чином відреагувати.