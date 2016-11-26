1-2 грудня на півдні України пройдуть навчання ЗСУ з повітряними стрільбами

1-2 грудня на півдні України пройдуть навчання Повітряних сил Збройних сил України з повітряними стрільбами.

Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє в Facebook.

"В період з 1 по 2 грудня 2016 року в південній частині України пройдуть науково-дослідні навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби", - сказано в повідомленні.

З метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній і екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, Повітряними силами було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне оповіщення (НОТ).

У повідомленні наголошується, що повітряні стрільби будуть проходити виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і будуть здійснюватися суворо у відповідності з нормами міжнародного права.

Читайте такожУ Міноборони РФ викликали українського аташе через ракетні випробування

Як повідомлялося, 25 листопада Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) заявило, що Україна нібито "порушення всіх міжнародних угод в односторонньому порядку ухвалила рішення про проведення ракетних стрільб в суверенному повітряному просторі Російської Федерації" над відкритим морем.

У той же день секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав істерикою заяву Росавіації про нібито плануванні Україною ракетних випробувань в Керченській протоці.

Він нагадав, що, згідно всім міжнародним угодам, суверенна повітряний простір РФ в Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а в цьому районі Україна не планує здійснювати ракетні випробування.

Турчинов підкреслив, що ракетні випробування Україна здійснює в рамках всіх міжнародних зобов'язань і договорів.