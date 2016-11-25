Турчинов попросив РФ "не заважати ракетним випробуванням своїми істериками і провокаціями"

Так секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував заяву Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації щодо нібито «порушень українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї», передає прес-служба РНБО.

«Істерика Росії про те, що Україна, порушуючи всі міжнародні угоди, в односторонньому порядку прийняла рішення щодо здійснення ракетних випробувань у «суверенному повітряному просторі Російської Федерації», позбавлена здорового глузду», - сказав він.

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За словами Секретаря РНБО України, відповідно до всіх міжнародних угод, суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки.

«У цьому районі Україна не планує здійснювати ракетні випробування. Вся інша територія на захід від Керченської протоки є суверенним повітряним простором України», - зазначив Турчинов, додавши, що ракетні випробування Україна здійснює в межах всіх міжнародних зобов'язань та договорів.Тому просимо РФ не заважати випробуванням своїми істериками і провокаціями», - підсумував Секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН, у Росавіації заявили, що "Україна в односторонньому порядку" нібито прийняла рішення провести ракетні стрільби в "суверенному повітряному просторі РФ у районі Криму", де здійснюються польоти цивільних та державних повітряних суден.