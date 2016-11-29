На адмінкордоні зі Кримом ФСБ затримала кримськотатарських артистів

Неповнолітніх дітей відпустили відразу, інших забрали на допит.

Про це повідомляє "15 хвилин".

"Серед затриманих на даний момент – учасники гурту Hip-Hop Qirim (Сейран Халілов, Ескендер Чаталов, Осман Джемалядінов), співачка Реана Таркова, а також мати неповнолітньої учасниці концерту Аділе Абсаїтової – Айше Абсаїтова. Крім артистів, співробітники ФСБ затримали для допиту матір політв'язня у "справі 26 лютого" Мустафи Дегерменджи – Аліє Дегерменджи", – сказано у повідомленні.

Читайте такожУкраїна закликає світ не допустити повторення геноциду кримськотатарського народу

Нагадаємо, 27 листопада в Києві пройшов кримськотатарський концерт «Vatan sesi», в якому взяли участь кримськотатарські виконавці: як ті, що проживають в Києві, так і ті, які приїхали для виступу з окупованого Криму.

Напередодні концерту багатьом кримськотатарським артистам, які перебувають в Криму, окупаційна влада погрожувала різними репресіями.