Справа Майдану: екс-чиновник з МВС роздав 30 мільйонів гривень керівникам підрозділів, які перешкоджали протестам

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

«Повідомлено про підозру колишнього заступника начальника Департаменту громадської безпеки – начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій та наданні у зв’язку з цим керівникам спецпідрозділів охорони громадського порядку МВС України у період грудня 2013 року – лютого 2014 року неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі понад 30 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У Генпрокуратурі зауважили, що здобуттю доказів у провадженні сприяло проведення слідчими Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ спільно з детективами та працівниками Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України ряду обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів.

В ході обшуків виявлено та вилучено три одиниці вогнепальної зброї, велику кількість набоїв до неї, комп’ютерну техніку і документу, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.